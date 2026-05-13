Menu
Menu Busca quarta, 13 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito ligado a homicídio de 2015 é capturado em Iguatemi

Prisão aconteceu em uma casa localizada na Vila Operária

13 maio 2026 - 13h55Vinicius Costa
Prisão aconteceu em IguatemiPrisão aconteceu em Iguatemi   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos durante cumprimento de mandado judicial em Iguatemi. A ordem foi expedida por regressão cautelar ligada a um processo de homicídio qualificado ocorrido em 2015 no município.

Após receberem informações sobre o mandado, policiais civis iniciaram buscas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em uma residência na Vila Operária.

Segundo a corporação, o homem foi detido sem resistência e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a prisão integra as ações permanentes de cumprimento de mandados judiciais realizadas na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bombeiros seguem realizando buscas
Polícia
Família relata que rapaz desaparecido no Rio Miranda não sabia nadar
Divulgação / Assessoria
Polícia
PM aborda e prende homem traficando 'supermaconha' em Campo Grande
Equipe da DERF é quem efetuou a prisão
Polícia
Condenado por importunação sexual é preso em Coronel Sapucaia
Apreensão resultou em um prejuízo de quase R$ 50 mil para o crime organizado
Polícia
PM apreende quase 700 pacotes de cigarros contrabandeados após perseguição em Deodápolis
Agentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletes
Polícia
Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha e prende empresário em Caarapó
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Polícia
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Carreta foi parar na água após o acidente
Polícia
Caminhoneiro de MS morre em colisão entre carretas em Mato Grosso
Ação aconteceu em uma agência de Campo Grande
Polícia
Três são presos por fraudar benefício e sacá-los em Campo Grande
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Polícia
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Mulher é presa em Nova Alvorada do Sul com 21 kg de maconha em ônibus

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos