Suspeito ligado a homicídio de 2015 é capturado em Iguatemi

A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos durante cumprimento de mandado judicial em Iguatemi. A ordem foi expedida por regressão cautelar ligada a um processo de homicídio qualificado ocorrido em 2015 no município.

Após receberem informações sobre o mandado, policiais civis iniciaram buscas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em uma residência na Vila Operária.

Segundo a corporação, o homem foi detido sem resistência e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a prisão integra as ações permanentes de cumprimento de mandados judiciais realizadas na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

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