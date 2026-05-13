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MS Cidadão realiza 2ª edição em Campo Grande neste sábado com serviços gratuitos à população

Programa acontece no Jardim Los Angeles e já ultrapassou 3,2 mil atendimentos em Mato Grosso do Sul

13 maio 2026 - 15h50Taynara Menezes
O atendimento acontece das 8h às 12h, na E.E Cívico Militar Marçal de Souza Tupã, no Jardim Los Angeles. O atendimento acontece das 8h às 12h, na E.E Cívico Militar Marçal de Souza Tupã, no Jardim Los Angeles.    (Foto: Divulgação)

O programa MS Cidadão realiza neste sábado (16) sua segunda edição em Campo Grande, oferecendo serviços gratuitos em diversas áreas e reforçando a presença do Governo do Estado junto às comunidades. A iniciativa já contabiliza mais de 3,2 mil atendimentos nas ações promovidas em Aquidauana, Campo Grande, Jardim e Coxim.

Com proposta de atendimento integrado, o programa reúne em um único espaço serviços de saúde, educação, assistência social, emissão de documentos, cultura e lazer, garantindo mais praticidade e acesso da população aos serviços públicos.

Entre os principais resultados alcançados até agora estão a emissão de cerca de 400 documentos de identidade, mais de 200 exames preventivos e mamografias, além de centenas de atendimentos médicos e odontológicos.

A ação conta com a participação de órgãos estaduais, prefeituras municipais e instituições parceiras, promovendo agilidade, comodidade e atendimento humanizado para os moradores.

Além da estrutura do Governo do Estado, o programa conta com apoio de instituições parceiras como Energisa, Cassems e Agems. O atendimento acontece das 8h às 12h, na E.E Cívico Militar Marçal de Souza Tupã, no Jardim Los Angeles. 

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Energisa Michel - Maio26

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