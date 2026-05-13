Sul-mato-grossenses devem gastar R$ 356 milhões no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 356,7 milhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2026, segundo pesquisa divulgada pelo Sebrae/MS em parceria com o IPF-MS. O valor inclui gastos com presentes e comemorações realizadas pelos consumidores no Estado.

Conforme o levantamento, a expectativa é que R$ 192,1 milhões sejam destinados à compra de presentes, enquanto outros R$ 164,6 milhões devem ser gastos em jantares, passeios e viagens. O gasto médio previsto por consumidor é de R$ 543,47.

A pesquisa também aponta preferência pelas compras presenciais. Cerca de 75,7% dos entrevistados afirmaram que pretendem adquirir presentes em lojas físicas, principalmente no comércio central das cidades.

Perfumes, cosméticos, roupas e calçados aparecem entre os itens mais procurados para a data. Já entre as comemorações, restaurantes, bares e lanchonetes lideram a preferência dos casais sul-mato-grossenses.

Campo Grande deve concentrar a maior parte da movimentação econômica do período, com previsão de R$ 134 milhões em consumo. O levantamento ouviu 2.515 pessoas em nove municípios do Estado entre os dias 18 e 27 de abril.

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