Corumbá recebe capacitação sobre manejo integrado do fogo no Pantanal

Uma capacitação realizada no Sindicato Rural de Corumbá apresentou o funcionamento do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), ferramenta criada para auxiliar no monitoramento e prevenção de incêndios no Pantanal.

A plataforma reúne informações ambientais, climáticas e territoriais para apoiar ações de manejo integrado do fogo, incluindo análises para queima controlada e prescrita em áreas do bioma.

Durante o encontro, representantes do Imasul demonstraram como o sistema vem sendo utilizado em processos de licenciamento ambiental e no monitoramento de regiões com maior risco de incêndios, especialmente em períodos de seca.

Segundo os organizadores, o SIFAU permite identificar áreas mais suscetíveis ao fogo a partir de dados como vegetação, biomassa acumulada, histórico de queimadas e condições climáticas. Até o momento, 286 áreas prioritárias para queima prescrita já foram mapeadas no Pantanal sul-mato-grossense.

A capacitação foi promovida pela Wetlands International Brasil, Mupan, Sindicato Rural de Corumbá e instituições parceiras ligadas à gestão ambiental e ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul.

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