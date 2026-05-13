Itaquiraí celebra 46 anos com entrega de obras e investimentos de R$ 44,1 milhões

O município de Itaquiraí celebrou nesta terça-feira (13) seus 46 anos de emancipação política e administrativa com uma série de entregas e anúncios de investimentos. A programação contou com a presença do governador Eduardo Riedel, que participou das solenidades e apresentou ações voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Durante o evento, foi inaugurado o novo Quartel do Corpo de Bombeiros, com 608 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 1,2 milhão, em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Também foram entregues e anunciadas obras nas áreas de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana, totalizando R$ 44,1 milhões em investimentos.

O governador destacou os avanços no saneamento básico no Estado e afirmou que Mato Grosso do Sul deve ser o primeiro do país a universalizar o serviço até 2028. Segundo ele, o setor já alcança 76% de cobertura, o que representa melhorias diretas na saúde e na qualidade de vida da população.

“Isso representa saúde e qualidade de vida para a população”, afirmou.

Na área de mobilidade urbana, o Governo do Estado, por meio do Detran-MS, autorizou a execução de sinalização viária no município, com implantação de mais de 2 mil metros quadrados de sinalização horizontal, instalação de placas e mudanças em sentidos de vias, com investimento de R$ 467 mil.

No setor habitacional, também foi autorizada a construção de 80 unidades no Loteamento Jardim Nova Conquista, com investimento de R$ 5,7 milhões, em parceria entre Estado e município.

O prefeito Thalles Henrique Tomazelli destacou a importância do momento para o desenvolvimento local e a consolidação de parcerias que fortalecem a cidade.

As ações integram o pacote de investimentos que marca o aniversário de 46 anos de Itaquiraí, reforçando o avanço da infraestrutura e a ampliação dos serviços públicos no município.

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