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Aquidauana ganha Sala Lilás para atendimento especializado a mulheres vítimas de violência

Espaço inaugurado pela Polícia Civil é o 64º de Mato Grosso do Sul e reforça rede de acolhimento humanizado às vítimas no Estado

09 maio 2026 - 13h30Taynara Menezes

Aquidauana passou a contar com uma Sala Lilás destinada ao atendimento especializado de mulheres e meninas em situação de violência. A inauguração foi realizada nesta sexta-feira (8) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O espaço é o 64º implantado no Estado e a sétima inauguração realizada somente em 2026, reforçando o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), da Polícia Civil e em parceria com os municípios, em ampliar a rede de proteção às vítimas.

A Sala Lilás funciona dentro da unidade policial e foi preparada para oferecer atendimento humanizado, reservado e acolhedor. O ambiente busca garantir escuta qualificada, respeito e segurança às mulheres que procuram apoio em situações de violência.

Segundo a Polícia Civil, a iniciativa fortalece o atendimento especializado e contribui para que as vítimas se sintam protegidas e amparadas no momento da denúncia e acompanhamento dos casos.

Com a inauguração em Aquidauana, Mato Grosso do Sul segue ampliando a rede de acolhimento e proteção às mulheres sul-mato-grossenses.

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