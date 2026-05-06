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Dourados investe mais de R$ 37 milhões na construção de 198 moradias populares

Empreendimentos avançam nos bairros Cidade Jardim e Greenville, com entrega prevista para 2027

06 maio 2026 - 18h55Gabrielly Gonzalez

Dourados segue ampliando a oferta de moradia popular com a construção de 198 casas financiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Os empreendimentos estão em andamento nos bairros Cidade Jardim e Greenville, sob coordenação da Agência Municipal de Habitação de Interesse Social (Agehab).

Do total, 108 unidades estão sendo construídas no Cidade Jardim e outras 90 no Greenville. As obras já atingiram cerca de 30% de execução, com parte das casas em fase de levantamento de paredes e início da construção das lajes. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2027.

As chuvas registradas nas últimas semanas provocaram uma desaceleração temporária nos trabalhos, mas o ritmo voltou a avançar com a melhora das condições climáticas.

Cada moradia terá 49,53 metros quadrados de área construída, com dois quartos, sala e cozinha integradas, lavanderia e banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Os terrenos possuem, em média, 200 metros quadrados e todas as unidades contarão com cisterna para captação e reaproveitamento da água da chuva.

Os conjuntos habitacionais não serão fechados e devem contar com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação pública e calçadas, além de espaços de convivência como praça, biblioteca, playground e academia ao ar livre.

As casas são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do programa FAR. A seleção considera critérios sociais, como número de dependentes, tempo de residência no município, idade e situação de vulnerabilidade. Parte das unidades também é reservada para idosos e pessoas com deficiência.

Os investimentos somam R$ 21,6 milhões no conjunto Vida Nova Cidade Jardim e R$ 15,8 milhões no Vida Nova Greenville II. Os empreendimentos fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura de Dourados, o Governo do Estado e o Governo Federal.

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