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Fifa confirma festas de abertura no México, Canadá e EUA para a Copa

Torneio terá apresentações musicais em três cidades diferentes na abertura da competição

09 maio 2026 - 13h52Vinicius Costa
FIFA anunciou a novidadeFIFA anunciou a novidade   (Brendan McDermid/Reuters)

A Fifa anunciou que a Copa do Mundo de 2026 terá cerimônias de abertura separadas nos três países-sede do torneio: México, Canadá e Estados Unidos. A competição começa em 11 de junho e será disputada pela primeira vez em três países simultaneamente.

A primeira cerimônia acontece na Cidade do México, antes da partida inaugural no Estádio Azteca. No dia seguinte, Canadá e Estados Unidos também terão eventos próprios de abertura em Toronto e Los Angeles, respectivamente.

Segundo a Fifa, artistas locais e internacionais participarão das apresentações. Entre os nomes divulgados estão a banda mexicana Maná, os cantores canadenses Michael Bublé e Alanis Morissette, além da norte-americana Katy Perry. A brasileira Anitta também foi anunciada entre as atrações do evento nos Estados Unidos.

A edição de 2026 será a segunda Copa do Mundo organizada por mais de um país. A anterior ocorreu em 2002, quando Japão e Coreia do Sul dividiram a sede do torneio, mas apenas os sul-coreanos receberam a cerimônia de abertura.

A próxima Copa também será a maior da história, com 48 seleções participantes e jogos distribuídos em 16 cidades entre México, Canadá e Estados Unidos.

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