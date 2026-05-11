Dourados enfrenta baixa adesão à vacina da Chikungunya mesmo com avanço de casos e mortes

A vacinação contra a Chikungunya segue com baixa procura em Dourados, mesmo com o agravamento do cenário epidemiológico no município, que já contabiliza 11 mortes confirmadas pela doença. Em 15 dias de campanha, apenas 2.076 pessoas foram imunizadas, de um público-alvo estimado em cerca de 43 mil moradores.

Segundo a Prefeitura de Dourados e o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Dourados, o município já soma 8.275 notificações, com 3.374 casos confirmados e 5.410 casos prováveis. Diante da baixa adesão, equipes de saúde reforçam o alerta para que a população apta procure as unidades de vacinação.

Entre a população indígena, a cobertura também é considerada baixa: apenas 597 doses foram aplicadas nas aldeias Bororó e Jaguapiru.

A meta da campanha é imunizar 27% do público entre 18 e 59 anos. O imunizante utilizado é desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan, com estudos que indicam alta taxa de resposta imunológica.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Posto de Atendimento Médico (PAM) e em unidades com horário ampliado. A aplicação segue critérios definidos em bula aprovada pela Anvisa, não sendo indicada para gestantes, lactantes, imunossuprimidos e outros grupos específicos.



(Com informações do Dourados News)

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