Fiems articula investimentos e apresenta cenário econômico de MS em Nova York

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul participou da Brazilian Week, em Nova York, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul em debates internacionais sobre economia, inovação e atração de investimentos. Liderada pelo presidente Sérgio Longen, a missão integrou a programação oficial do evento, considerado um dos principais fóruns sobre a economia brasileira nos Estados Unidos.

Dentro da agenda, a Fiems realizou na terça-feira (12) dois encontros empresariais com participação da Confederação Nacional da Indústria. O primeiro ocorreu na Grant Thornton e o segundo, em parceria com o BTG Pactual, no Hotel Mandarin Oriental. Os eventos reuniram presidentes de federações industriais, empresários e especialistas para discutir oportunidades de negócios, sustentabilidade, governança, inovação e acesso ao crédito internacional.

Na avaliação de Longen, a participação na Brazilian Week fortaleceu a estratégia conjunta entre a Fiems e o Governo do Estado para apresentar Mato Grosso do Sul ao mercado internacional.

“Mostramos o ambiente favorável de negócios que o Estado oferece hoje, os avanços econômicos e a união entre o poder público e o setor produtivo. Saímos de mais esta missão com expectativa positiva de novos investimentos para Mato Grosso do Sul e a certeza de que esse trabalho estratégico traz resultados para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Na Grant Thornton, os debates foram voltados às conexões estratégicas entre Brasil e Estados Unidos, atração de investimentos sustentáveis, inovação e ampliação do acesso ao crédito internacional. Participaram das discussões o presidente da Brazil-American Chamber of Commerce, Will Landers, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Thomé, o CEO da Grant Thornton Brasil, Daniel Maranhão, e a diretora técnica da Amazônia Innovation Funding, Diana Exenberger Finkler.

Já no encontro promovido com o BTG Pactual, o foco esteve em estratégias de competitividade, expansão de negócios e acesso ao crédito internacional. Também foram discutidos os impactos da reforma tributária no ambiente econômico brasileiro e oportunidades para novos investimentos. Participaram o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, o CEO do Grupo Gennesys, Dov Gilvanci, além do secretário estadual da Fazenda, Flávio César, que também preside o Comitê Gestor do IBS.

A comitiva sul-mato-grossense contou ainda com os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez; de Fazenda, Flávio César; e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette.

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