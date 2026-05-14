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Avanço de facção? Mensagens aparecem em residências de Chapadão do Sul

Ação da Polícia Militar apreendeu três adolescentes e prendeu um suspeito, responsáveis pelas pichações

14 maio 2026 - 09h55Vinicius Costa
Uma das mensagens pichadas em uma residência da cidadeUma das mensagens pichadas em uma residência da cidade   (Redes Sociais / Via Chapadense News)

Mensagens indicatórias de um suposto avanço da facção do Comando Vermelho apareceram em várias residências na manhã desta quinta-feira, dia 14, em Chapadão do Sul - a 333 quilômetros de Campo Grande.

A guerra pela tentativa de domínio na região norte de Mato Grosso do Sul, envolvendo o CV e o PCC (Primeiro Comando da Capital) não é algo novo nos últimos meses. Operações da Polícia Militar e da Polícia Civil mostram a magnitude do caso.

Nesta ação em específico, três adolescentes foram apreendidos e um suspeito, maior de idade, foi preso em razão das pichações nas residências, incitando a apologia a organização criminosa. Segundo o site Chapadense News, a Polícia Militar é quem localizou os suspeitos.

Com eles foram encontrados os materiais utilizados nas pichações, incluindo latas de tinta spray. Ainda conforme o site local, o indivíduo de maior idade teria cooptado os adolescentes para participação nos atos criminosos.

Aparelhos telefônicos também foram apreendidos e serão periciados para continuidade das investigações e saber sobre possívels relações com a facção criminosa.

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