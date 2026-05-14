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Peão morre meses após acidente com caminhão boiadeiro no Pantanal

Vítima sofreu queda ainda em janeiro e não resistiu as complicações médicas

14 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação/Santa Casa)

O peão Marcos Francelino, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 13, na Santa Casa de Campo Grande, após complicações decorrentes de um acidente sofrido enquanto trabalhava no Pantanal de Corumbá ainda em janeiro.

Marcos caiu de um caminhão boiadeiro em movimento bateu a cabeça. Mesmo ferido, ele continuou trabalhando. Com o agravamento do quadro de saúde, o responsável pela comitiva providenciou o transporte dele para atendimento médico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi levada inicialmente ao Hospital Municipal de Aquidauana e depois transferida para a Santa Casa, em Campo Grande, onde passou por cirurgias devido à presença de coágulos no cérebro. Após receber alta, Marcos voltou para casa.

No dia 27 de fevereiro, porém, ele voltou a passar mal e precisou ser internado novamente. Conforme o boletim, o peão não respondeu ao tratamento médico, desenvolveu infecções hospitalares, pneumonia e problemas renais, sendo submetido a cuidados paliativos.

Porém, nesta quarta-feira teve o óbito declarado em razão das complicações.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

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