Briga termina com mãe esfaqueada pelo filho em Campo Grande

Mulher sofreu um ferimento leve após ser esfaqueada pelo próprio filho adolescente no final da tarde desta quinta-feira, dia 14, durante uma confusão na residência da família, no Jardim Botânico II, em Campo Grande.

O suspeito estava agressivo pelo local e havia chegado a entrar em luta corporal com o cunhado da vítima, quando empurrou a própria mãe. O menor chegou a se apossar de uma faca e ao tentar retirar o objeto das mãos do filho, a mulher foi cortada no braço esquerdo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que situações como essa são recorrentes e em contato com a Polícia Militar, afirmou o desejo de representar contra o garoto por temer pela integridade física.

A Polícia Militar fez o encaminhamento para a delegacia de plantão, mas posteriormente, o caso deverá ser tratado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia de plantão, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

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