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Briga termina com mãe esfaqueada pelo filho em Campo Grande

Situações como essa são recorrentes e mulher teme pela integridade física

15 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Mulher sofreu um ferimento leve após ser esfaqueada pelo próprio filho adolescente no final da tarde desta quinta-feira, dia 14, durante uma confusão na residência da família, no Jardim Botânico II, em Campo Grande.

O suspeito estava agressivo pelo local e havia chegado a entrar em luta corporal com o cunhado da vítima, quando empurrou a própria mãe. O menor chegou a se apossar de uma faca e ao tentar retirar o objeto das mãos do filho, a mulher foi cortada no braço esquerdo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que situações como essa são recorrentes e em contato com a Polícia Militar, afirmou o desejo de representar contra o garoto por temer pela integridade física.

A Polícia Militar fez o encaminhamento para a delegacia de plantão, mas posteriormente, o caso deverá ser tratado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia de plantão, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

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