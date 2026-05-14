PRF apreende mais de 1,6 mil medicamentos emagrecedores em rodovia de MS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1,6 mil medicamentos emagrecedores transportados ilegalmente na BR-163, em Coxim, nesta quinta-feira (14). A carga, composta por canetas e ampolas de substâncias que ganharam popularidade nos últimos anos pela promessa de perda rápida de peso, estava em um veículo abordado durante fiscalização na rodovia.

Os policiais realizavam operações de rotina quando abordaram um Jeep Commander, que já havia sido parado por equipes do BOPE da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Durante a vistoria, os agentes encontraram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira. Ao todo, foram apreendidas 1.598 ampolas e 66 canetas de medicamentos emagrecedores, além de 426 unidades de anabolizantes.

O motorista e uma passageira foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.

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