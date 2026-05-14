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Motorista fica gravamente ferido após carreta cair em ribanceira na BR-060, em MS

Veículo transportava animais, que ficaram presos

14 maio 2026 - 15h41Vinicius Costa
Carreta caiu na ribanceiraCarreta caiu na ribanceira   (BNC Notícias)

Uma carreta boiadeira carregada com animais caiu em uma ribanceira na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-060, na região da Serra Sucuriú, em Paraíso das Águas. O motorista, de 38 anos, ficou gravemente ferido após o veículo perder o controle em uma curva e sair da pista.

O condutor mora em Porangatu e foi socorrido por uma equipe de saúde do município. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento Médico (PAM) e deverá ser transferido em vaga zero para atendimento especializado.

Segundo informações do site BNC Notícias, com o impacto, parte dos animais transportados ficou presa à estrutura da carreta. Equipes que acompanham a ocorrência encontraram animais mortos e outros ainda aguardando resgate às margens da rodovia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. O trecho da Serra Sucuriú é considerado crítico devido às curvas acentuadas e ao relevo da região, especialmente durante a madrugada.

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