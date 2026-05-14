TRT-MS firma acordos com empresas para ampliar conciliações trabalhistas

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região assina nesta sexta-feira (15) acordos de cooperação com nove empresas dos setores alimentício, florestal, de celulose, bancário e financeiro durante o evento “Café com Cejusc”, em Campo Grande. A iniciativa busca reduzir a litigiosidade e ampliar medidas de conciliação na Justiça do Trabalho.

Segundo o TRT/MS, os acordos preveem ações conjuntas voltadas à racionalização de processos, gestão do acervo processual e prevenção de ações trabalhistas, além do incentivo à resolução consensual de conflitos.

A cooperação também inclui intercâmbio de dados, documentos e apoio técnico-institucional entre as partes, respeitando regras de sigilo e restrição no compartilhamento de informações com terceiros.

A assinatura está prevista para as 9h40, na sede do TRT/MS, com transmissão online pela plataforma Zoom e pelo canal da Escola Judicial no YouTube. O “Café com Cejusc” integra a preparação para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, marcada para ocorrer entre os dias 25 e 29 de maio em todo o país.

No TRT da 24ª Região, interessados em incluir processos na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista podem se inscrever até esta quinta-feira (15), por meio de formulário disponível no site do tribunal.

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