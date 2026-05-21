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Copa Plan Loteamentos chega com terrenos com entrada zero, 6 parcelas de presente

Com financiamento direto, sem bancos e sem entrada, campanha da Plan oferece condições especiais para quem deseja investir em terrenos em Mato Grosso do Sul

21 maio 2026 - 06h00Informe

Em clima de Copa do Mundo, a Plan Loteamentos, empresa sul-mato-grossense com mais de 30 anos de mercado, lançou a campanha Copa Plan – Uma Goleada de Ofertas, criada para facilitar o acesso de famílias e investidores ao mercado imobiliário.

A proposta elimina alguns dos principais obstáculos enfrentados por quem deseja conquistar um terreno: entrada elevada, parcelas altas, juros bancários elevados, excesso de burocracia e prazos longos de financiamento.

Durante a campanha, clientes podem adquirir terrenos a prazo, com entrada zero, primeira parcela apenas no mês seguinte e financiamento próprio, direto com a loteadora.

Segundo a Head Comercial da Plan, Giovanna Chaves, as condições foram desenhadas para democratizar o acesso ao investimento imobiliário.

O financiamento próprio da Plan oferece taxas significativamente menores que as praticadas pelo mercado bancário, além de um processo muito mais simples, rápido e acessível para nossos clientes”, destaca.

Além da entrada zero, quem investir durante a campanha recebe 6 parcelas de presente e ainda leva uma bola Nike Trionda, modelo oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Sem sorteio: comprou, ganhou.

Outro diferencial é o Campeonato de Prêmios. Clientes que indicarem amigos e familiares que também invistam com a Plan poderão receber prêmios exclusivos, que vão desde itens oficiais da Seleção Brasileira até televisores premium.

Os empreendimentos estão localizados em cidades estratégicas de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Sonora e Bela Vista, regiões com forte potencial de crescimento e valorização imobiliária.

A credibilidade da empresa também aparece na experiência dos clientes. São milhares de famílias atendidas ao longo de mais de três décadas de atuação.

As condições da campanha são por tempo limitado.

Mais informações pelo WhatsApp oficial: (67) 9 8160-0000
Instagram: @plan.loteamentos
Site: www.plan.com.br

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