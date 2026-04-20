Ribas do Rio Pardo: quando indústria e educação se unem para outra cidade nascer

Qual fórmula pode ser mais eficaz diante do desafio de transformar uma cidade de pequeno porte em uma grande potência industrial? A Fiems, por meio do Sesi e do Senai, em parceria com a Suzano, uma das maiores fabricantes de celulose do mundo, encontrou um caminho promissor na cidade de Ribas do Rio Pardo, região leste de Mato Grosso do Sul.

O investimento em educação básica e em qualificação profissional é fator determinante para a transformação econômica, o crescimento e o desenvolvimento do município nos últimos anos.

De acordo com levantamento do Observatório da Indústria da Fiems, Ribas do Rio Pardo recebeu um dos maiores investimentos privados recentemente realizados no Brasil. Foram aproximadamente R$ 22 bilhões para viabilizar a instalação da maior fábrica de celulose em operação do planeta.

A parceria com a Fiems foi estratégica para potencializar os investimentos e impulsionar o funcionamento da fábrica. Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o objetivo é formar mão de obra e dar condições educacionais para que o município seja atraente para as famílias que pretendem se estabelecer na indústria foi o foco central do trabalho conjunto.

“Firmamos desde o início o compromisso de oferecer toda a educação e qualificação para os futuros trabalhadores da fábrica da Suzano. Iniciamos atendendo com salas de aula e laboratórios móveis e agora vamos inaugurar o prédio do Centro Integrado Sesi/Senai para atender toda a região. É uma alegria, para mim e toda a diretoria da Fiems, entregar uma estrutura moderna que proporciona a integração da indústria, das pequenas e médias empresas e da sociedade. É muito importante para nós avançarmos no desenvolvimento da atividade industrial, com grandes projetos como este de Ribas do Rio Pardo”, afirmou.

Indústria como perspectiva de futuro

A indústria é hoje uma das principais bases do mercado de trabalho local, que até 2022 contava com pouco mais de 25 mil habitantes. O setor responde por quase metade de todo o emprego formal da cidade. As atividades ligadas à cadeia da celulose - produção florestal e industrial - empregam mais de 3 mil trabalhadores no município.

De acordo com o diretor industrial da Suzano, Leonardo Mendonça Pimenta, responsável pela unidade de Ribas do Rio Pardo, a parceria permite que os colaboradores, sejam da própria cidade ou de fora, se sintam acolhidos e capazes de desempenhar um bom papel na indústria. “Os profissionais conseguem se adaptar de forma mais rápida, entregar aquilo para o qual são capacitados e as empresas veem o valor dessa formação, realizada em parceria com a Fiems”.

Somente com a qualificação profissional, o Senai já entregou 1,5 mil colaboradores para Suzano. “É só o primeiro passo. Acredito que o principal legado é que essa parceria trouxe uma nova perspectiva para os jovens de Ribas. A capacitação técnica e o ingresso no mercado de trabalho não existia na magnitude que existe hoje. É um olhar de décadas para frente”.

Uma cidade em dobro

Em termos econômicos, a cidade de Ribas do Rio Pardo ganhou a oportunidade de crescer ainda mais com o desenvolvimento de várias áreas, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Conforme o Observatório da Indústria, apenas com o pagamento de salários a indústria injeta mais de R$ 390 milhões por ano na economia local. O valor é cerca de 5% maior que o orçamento anual da prefeitura municipal, o que evidencia o impacto do setor na economia da cidade. Além disso, o Plano Básico Ambiental (PBA), firmado no início da instalação da indústria, previa investimento social de R$ 48 milhões na cidade.

O avanço da indústria também impulsionou a competitividade e a inserção internacional do município. Atualmente, Ribas do Rio Pardo possui a segunda maior receita de exportações entre os municípios de Mato Grosso do Sul, superando US$ 1,25 bilhão no último ano. Dois anos antes, este valor não chegava a US$ 50 milhões, demonstrando a forte transformação econômica impulsionada pela atividade industrial.

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