Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Informe

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

11 marÃ§o 2026 - 06h00Gabrielly Gonzalez    atualizado em 11/03/2026 Ã s 06h35

Já estão abertas as inscrições para escolas públicas e privadas que queiram participar do Programa Agrinho do Senar/MS. A iniciativa promove educação ambiental, cidadania e valores sociais para alunos do 1º ao 9º ano, conectando aprendizado, sustentabilidade e responsabilidade social.

Com o tema “Agro que alimenta, gente que cuida!”, o programa reforça a importância da produção de alimentos aliada ao cuidado com a vida, o meio ambiente e as pessoas, por meio de atividades pedagógicas interdisciplinares e lúdicas.

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026, exclusivamente pelo site agrinhoms.com.br/inscricoes, na opção adesão da escola.

Só no ano passado, o Programa Agrinho alcançou mais de 200 mil alunos em 605 escolas, consolidando-se como um dos principais programas educacionais do estado.

Participe e leve mais cidadania, sustentabilidade e conhecimento para o futuro da nossa nação.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Financial Empreendimentos se destaca em condomínios de alto padrão em MS
Informe
Financial Empreendimentos se destaca em condomÃ­nios de alto padrÃ£o em MS
Delas Day 2026 será realizado no Bosque Expo, em Campo Grande.
Informe
Delas Day: Maior evento para mulheres de MS reÃºne instituiÃ§Ãµes em prol do protagonismo feminino

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026