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Com cursos e conteúdos digitais, Sebrae traz IA para perto dos pequenos negócios em MS

Página "Destrava IA" traz conjunto de soluções gratuitas para ajudar empreendedores a usarem a tecnologia a favor do negócio

20 abril 2026 - 06h00Gabrielly Gonzalez    atualizado em 20/04/2026 às 07h05

Imagine ter um assistente que nunca dorme, ajuda a criar conteúdo, responde clientes, apoia na organização da gestão e ainda sugere estratégias para vender mais. A Inteligência Artificial (IA) já faz tudo isso e está ao alcance de qualquer empreendedor, independentemente do tamanho do negócio ou do orçamento. O desafio, no entanto, é saber por onde começar. Muitos empresários já ouviram falar das ferramentas, mas não se sentem seguros para dar o primeiro passo. A falta de conhecimento ainda afasta boa parte dos donos de pequenos negócios dessa realidade.

Para quebrar essa barreira e aproximar os empreendedores sul-mato-grossenses da Inteligência Artificial de forma prática e acessível, o Sebrae/MS traz para o público um conjunto de soluções voltadas ao uso dessas ferramentas. Na página Destrava IA, empreendedores podem ter acesso a conteúdos digitais, cursos, materiais educativos e eventos online, oferecidos de forma gratuita e com foco total na aplicação prática da IA no dia a dia dos negócios.

“O que a gente percebe no dia a dia é que muitos empreendedores já ouviram falar em Inteligência Artificial, mas ainda enxergam isso como algo distante da sua realidade. O Destrava IA vem justamente para mudar isso, mostrando, na prática, como a tecnologia pode ser uma aliada simples e acessível na gestão do negócio. Nosso objetivo é traduzir esse universo para que o pequeno empresário de Mato Grosso do Sul ganhe produtividade, tome decisões mais assertivas e aumente sua competitividade”, destaca a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Conteúdo online e gratuito

O acesso à página do Destrava IA é gratuito e o empreendedor encontra uma jornada completa de aprendizado com diferentes soluções. Uma delas são os conteúdos em vídeo: tutoriais e aulas curtas apresentam temas como planejamento estratégico com IA, marketing digital, criatividade nos negócios, tomada de decisão baseada em dados e como usar o ChatGPT no dia a dia.

Para quem prefere uma experiência mais estruturada, a plataforma também oferece cursos online que mostram como a Inteligência Artificial pode ajudar em diferentes espaços da empresa, desde a gestão de pessoas até o melhoramento de campanhas e produção de conteúdo. Além dos vídeos e cursos, a página Destrava IA disponibiliza um e-book com orientações práticas sobre como usar a tecnologia para aumentar as vendas, automatizar tarefas do cotidiano e aumentar a produtividade. Todo conteúdo foi desenvolvido para que o empresário possa aprender no próprio ritmo, quando e onde quiser.

Imersão para pequenos negócios

Como parte da jornada de conhecimento, o Sebrae/MS realiza a “Imersão online em IA” – evento ao vivo que será realizado no dia 28 de abril, a partir das 15h (horário de MS), com a participação de especialistas nacionais que são referências na área. A iniciativa é voltada tanto para quem ainda não sabe por onde começar a utilizar a inteligência artificial, quanto para quem já faz uso de algumas ferramentas e deseja aprofundar o conhecimento que possui.

Dividida em três blocos temáticos, a programação vai explicar o que é a IA, como ela funciona na prática e de que forma pode ser aplicada no dia a dia dos empreendedores. Reconhecida como referência em novas mídias e tecnologias, a empreendedora e consultora Ana Tex, é uma das convidadas para o evento. Na data, ela irá apresentar as principais ferramentas de IA disponíveis para pequenos negócios, mostrando como integrá-las à rotina de forma simples.

Outro convidado é Micha Menezes, estrategista digital especializado em tráfego e conversão. Durante o evento, ele vai mostrar como criar posts e conteúdos estratégicos com o apoio da IA para gerar autoridade nas redes sociais e atrair o cliente certo. Para Micha, conteúdo bom não é só bonito, mas sim, aquele que vende.

Por fim, o terceiro participante do evento é Rafael Milagre. Fundador do Viver de IA — plataforma construída 100% com inteligência artificial que foi de zero a 20 milhões de reais em 2025 —, ele ensina líderes a pensar melhor e tomar decisões assertivas usando a tecnologia como aliada. Durante o evento, irá trazer uma visão estratégica sobre como as ferramentas podem ajudar a impulsionar as empresas.

O evento é gratuito e interessados em participar podem se inscrever diretamente na página Destrava IA. Mais informações sobre as ações do Sebrae/MS de apoio aos pequenos negócios podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.

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