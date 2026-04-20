Cadeirante é assassinado com facadas no pescoço e abdômen em Rio Verde

O cadeirante Derci de Souza Fuzaro, de 32 anos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada desta segunda-feira, dia 20, em Rio Verde de Mato Grosso. O suspeito, conhecido como 'Chapolin', de 45 anos, fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades.

A morte aconteceu após uma discussão envolvendo as duas partes. A vítima, no entanto, foi atingida no pescoço e no abdômen, ferimentos que causaram a exposição de vísceras.

Segundo o site Rio Verde News, testemunhas presenciaram o fato, relatando para a Polícia Militar que os dois homens estavam na frente da residência da vítima, quando houve uma discussão e em seguida os golpes deferidos pelo suspeito.

Após o ato criminoso, 'Chapolin' fugiu do local e não foi localizado pelas autoridades. Já a vítima, chegou a ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a unidade hospitalar, mas faleceu ao dar entrada no hospital.

As testemunhas foram encaminhadas para a delegacia e o caso está sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também