Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado

Um jovem de 24 anos, identificado como Luis Felipe Santos Ribeiro, sobreviveu a uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), em Aparecida do Taboado, mas acabou preso após dar entrada no hospital.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que um homem ferido caminhava nas proximidades de um bar. A equipe encontrou a vítima em um cruzamento da cidade, com ferimentos graves no braço esquerdo, rosto, perna direita e região glútea.

Aos policiais, Luis Felipe contou que havia saído de um bar e caminhava pela rua quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O passageiro teria efetuado vários disparos em sua direção. Segundo ele, os tiros cessaram quando, já caído, se identificou como "Loló", momento em que os suspeitos fugiram. No local, a perícia recolheu 13 cápsulas de munição.

Diante da gravidade, os policiais levaram o jovem diretamente ao hospital, onde ele foi atendido por fratura no braço e passou por suturas. Durante o atendimento, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O rapaz admitiu que não havia retornado ao sistema prisional após saída temporária. Ele recebeu voz de prisão no hospital e, após alta médica, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para cumprimento da ordem judicial e continuidade das investigações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também