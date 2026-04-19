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Política

Nova diretoria do MDB Mulher assume em Campo Grande

A grupo aposta em formação política e incentivo a novas candidaturas

19 abril 2026 - 16h56Sarah Chaves
Carla Bernal, advogada e presidente do núcleo municipal do MDB MulherCarla Bernal, advogada e presidente do núcleo municipal do MDB Mulher   (Divulgação)

Mudanças internas no MDB reforçam a organização da participação feminina na política em Campo Grande. Na quarta-feira (15), o MDB Mulher oficializou a nova diretoria do núcleo municipal, com foco em reestruturar o grupo e ampliar a presença de mulheres nos espaços de decisão do partido.

A nova gestão prioriza a formação política, o incentivo a novas candidaturas e o fortalecimento da atuação feminina, com atenção às eleições de 2026. A proposta também busca ampliar a participação nos diretórios e nos debates internos, com maior inserção das mulheres nas decisões partidárias.

O trabalho será conduzido em conjunto com a vice-presidente Maritza Cogo, que atuará na mobilização de bases e no apoio às ações do núcleo. A composição da diretoria reúne lideranças com experiência e novos nomes, com objetivo de ampliar a representatividade e atrair mais mulheres para a política.

A atuação do grupo foi organizada em frentes como capacitação, realização de debates e estímulo à participação feminina nos espaços partidários. A nova diretoria também conta com apoio de lideranças estaduais do MDB para execução das ações previstas.

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