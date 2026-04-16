Projeto aposta em prevenção com ensino de primeiros socorros

A Câmara Municipal de Campo Grande vota, na manhã desta quinta-feira (16), um projeto que pode levar noções básicas de primeiros socorros para a população em espaços públicos da Capital. A proposta está entre os temas da sessão ordinária, marcada para as 9h, e tem como foco ampliar a prevenção e o atendimento rápido em situações de emergência.

De autoria do vereador Maicon Nogueira, o Projeto de Lei 12.029/25 prevê a criação de um programa voltado à disseminação de conhecimentos de primeiros socorros. A ideia é oferecer palestras e cursos rápidos em locais de grande circulação, como escolas, unidades de saúde e terminais de transporte coletivo.

O conteúdo inclui orientações práticas sobre como agir em casos de engasgamento, com demonstração da manobra de Heimlich, além de atendimento a situações como queimaduras, fraturas e hemorragias. O projeto também aborda noções de reanimação cardiopulmonar (RCP), uso de extintores de incêndio e prevenção de acidentes domésticos, como choques elétricos.

A proposta busca preparar a população para agir até a chegada do socorro especializado, o que pode ser decisivo para salvar vidas. A intenção é tornar esse tipo de conhecimento mais acessível no dia a dia, especialmente em ambientes com grande fluxo de pessoas.

Além desse projeto, os vereadores também analisam outras propostas ligadas à área da saúde e dois vetos do Executivo, mas o programa de primeiros socorros concentra a atenção por ampliar o alcance de informações essenciais em situações de risco.



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