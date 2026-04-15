Coronel David defende organização política e filiação ao PL

O deputado estadual Coronel David (PL) voltou a incentivar a filiação partidária como forma de ampliar a participação política. Segundo ele, a mobilização de pessoas organizadas tem impacto direto no cenário político. “Sabe o que mais incomoda a esquerda? Não é barulho. Não é meme. É gente de bem se organizando”, afirmou.

O parlamentar relaciona o chamado à insatisfação de parte da população com temas como custo de vida, segurança e oportunidades. “Se você está cansado de ver tudo mais caro, cansado de insegurança, cansado de ver quem trabalha sendo deixado para trás, entenda uma coisa: ficar parado não muda nada”, disse.

Coronel David também destacou que o processo de filiação ao partido pode ser feito de forma online, com preenchimento de dados básicos e sem custo.

Segundo o deputado, a filiação é uma forma de participação mais ativa no processo político.

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