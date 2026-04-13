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Vídeo: "Orem por mim", diz Tiago Vargas ao colocar tornozeleira após condenação

Ex-vereador cumpre prisão domiciliar e responde por danos morais contra ex-governador

13 abril 2026 - 17h22Sarah Chaves    atualizado em 13/04/2026 às 17h47

Após determinação judicial, o ex-vereador, Tiago Henrique Vargas começa a cumprir o mandado de prisão domiciliar com uso de  tornozeleira eletrônica, instalada nesta segunda-feira (13), na Agepen, como adiantado pelo JD1 na última semana.

Conforme os autos, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, ao entender que restaram comprovadas a materialidade e a autoria da conduta delitiva por danos morais. "Orem por mim" publicou o ex-parlamentar.

Após a determinação, Tiago Vargas utilizou as redes sociais e, aos prantos, afirmou que deverá cumprir o monitoramento eletrônico por um período de 1 ano e 3 meses. “Fui condenado a um ano e três meses. Sem falar que a indenização que era de R$ 20 mil foi para R$ 80 mil, então fui condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 80 mil e mais agora um ano e três meses de tornozeleira eletrônica. Era isso ou a gameleira”, desabafou, em referência à condenação por ataques ao ex-governador Reinaldo Azambuja.

Em um dos processos em que foi condenado, Vargas teria publicado vídeo nas redes sociais no qual chamou o ex-governador de “canalha” e “corrupto”, além de afirmar, “Você não tem vergonha na cara, um dos piores bandidos do estado".

 

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