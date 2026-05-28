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Política

ALEMS vota projeto sobre divulgação de informações de depressão infantil

Proposta prevê materiais informativos em escolas, unidades de saúde e repartições públicas

28 maio 2026 - 09h11Sarah Chaves
Foto: Wagner Guimarães/ALEMSFoto: Wagner Guimarães/ALEMS  

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vota nesta quinta-feira (28), em redação final, o projeto que prevê divulgação de informações sobre depressão infantil em repartições públicas, escolas e unidades de saúde do Estado. A proposta é de autoria do deputado Jamilson Name (PP).

O Projeto de Lei 272/2025 busca ampliar a conscientização sobre saúde mental entre crianças e adolescentes, com materiais informativos sobre sintomas da depressão, sinais de alerta e orientações para busca de atendimento especializado.

Durante a tramitação, o texto passou por mudanças e deixou de prever obrigatoriedade na instalação dos cartazes. Com isso, a divulgação poderá ser feita em locais públicos e espaços de grande circulação.

Segundo o parlamentar, o aumento da procura por atendimento psicológico e psiquiátrico em idade escolar reforça a necessidade de ações preventivas e de informação para famílias, educadores e profissionais da rede de proteção.

Na mesma sessão, os deputados votam em segunda discussão o Projeto de Lei 15/2026, do deputado Junior Mochi (MDB), que inclui no calendário oficial de eventos do Estado a Festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada anualmente entre os dias 3 e 12 de outubro, em São Gabriel do Oeste.

A celebração, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, chega à 15ª edição e reúne missas, novenas, procissões, romarias e apresentações culturais, mobilizando moradores e visitantes da região.

A sessão da ALEMS ocorre pela manhã e pode ser acompanhada presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa de Leis.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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