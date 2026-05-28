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Caravana cultural leva teatro e música sobre segurança no trânsito a estudantes em MS

Projeto estreou em Chapadão do Sul com participação de 300 alunos e seguirá por cidades atendidas pelas concessionárias Way-112 e Way-306

28 maio 2026 - 09h51Sarah Chaves
Além do entretenimento, o projeto busca usar a arte como ferramenta de conscientizaçãoAlém do entretenimento, o projeto busca usar a arte como ferramenta de conscientização   (Divulgação )

Cerca de 300 estudantes de Chapadão do Sul participaram, na quarta-feira (27), da estreia do projeto Caravana Cultural – Cultura e Arte na Estrada, iniciativa que usa teatro, dança e música para levar orientações sobre segurança no trânsito de forma gratuita e educativa.

O espetáculo foi realizado no auditório do SEST/SENAT e reuniu alunos de cinco escolas do município. A ação tem apoio do Grupo Way Brasil, concessionária responsável por rodovias em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, e é financiada pela Lei Rouanet.

Voltada para crianças e adolescentes, a apresentação aborda prevenção de acidentes, respeito às regras de trânsito e cidadania. O formato reúne atores, bailarinos e músicos em atividades interativas para aproximar o público do tema.

Segundo o diretor da Way-112/306, Cláudio Taira, o trabalho de conscientização desde cedo ajuda na formação de futuros motoristas e pedestres mais atentos. “Quando elas aprendem valores como respeito às leis e responsabilidade, acabam levando esse conhecimento para dentro de casa e para a comunidade”, afirmou.

Além do entretenimento, o projeto busca usar a arte como ferramenta de conscientização e prevenção. Para o diretor-presidente do Grupo Way Brasil, Paulo Nunes Lopes, iniciativas educativas ajudam a fortalecer uma cultura de segurança no trânsito.

Após a estreia em Chapadão do Sul, a Caravana Cultural também passará por Aparecida do Taboado, Cassilândia, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas, cidades atendidas pelas concessionárias Way-112 e Way-306.
 

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