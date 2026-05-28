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UCI Day terá ingressos a partir de R$ 12 no Bosque dos Ipês em Campo Grande

Evento no dia 1º de junho terá sessões especiais de "Titanic" e "La La Land", além de preços promocionais

28 maio 2026 - 10h24Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, recebe no dia 1º de junho mais uma edição do UCI Day, ação promocional da rede UCI Cinemas com ingressos a preços reduzidos e sessões especiais de filmes clássicos e títulos em cartaz.

Durante o evento, os ingressos para as salas regulares terão valor de R$ 12 na meia-entrada e R$ 24 na inteira. A rede também irá oferecer combos promocionais na bomboniere.

Entre os filmes com sessões especiais estão “Titanic” e “La La Land – Cantando Estações”. Algumas exibições terão ingressos colecionáveis numerados. “Titanic” também será exibido em tecnologia HFR, com projeção em 48 quadros por segundo.

Além dos clássicos, o público poderá assistir aos filmes que seguem em cartaz no circuito da rede.

A pré-venda dos ingressos já está disponível no site da UCI Cinemas e nas bilheterias do shopping. A ação no Bosque dos Ipês será válida apenas para as salas regulares da rede.
 

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