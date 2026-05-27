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Projeto Nossa Energia leva troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras a duas cidades de MS

Ação da Energisa acontece até quarta-feira (28) em Antônio João e São Gabriel do Oeste

27 maio 2026 - 08h52Sarah Chaves
Durante as ações, os moradores também recebem orientações sobre consumo consciente e uso seguro da energiaDurante as ações, os moradores também recebem orientações sobre consumo consciente e uso seguro da energia   (Divulgação)

A Unidade Móvel Educacional do Projeto Nossa Energia realiza, entre esta segunda-feira (26) e quarta-feira (28), ações de eficiência energética nos municípios de Antônio João e São Gabriel do Oeste. A programação inclui troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, palestras, cinema e sorteios de geladeiras e ventiladores para famílias de baixa renda.

Segundo a Energisa MS, somente nos primeiros meses de 2026 o projeto substituiu 14,7 mil lâmpadas antigas por modelos econômicos no Estado, além de sortear 488 ventiladores e mais de 100 geladeiras.

Durante as ações, os moradores também recebem orientações sobre consumo consciente e uso seguro da energia elétrica.

“A ação é voltada para consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou moradores de comunidades com alto índice de vulnerabilidade social. Para realizar a troca das lâmpadas, os clientes devem apresentar RG, CPF, conta de energia e as lâmpadas antigas”, explica o engenheiro especialista em Eficiência Energética da Energisa MS, Emerson Rivelino.

As atividades fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel e executado pela Energisa MS.

 

Serviço 

ANTÔNIO JOÃO

26 a 28 de maio 
Local: Auditório Municipal, na Rua Vitório Penzo, 347, Centro 

Horário: 7h às 11h e 13h às 17h 

Cadastro na Tarifa Social 
Troca de lâmpadas 
Distribuição de materiais educativos 
Palestras na Unidade Móvel Educacional com orientações e distribuição de materiais educativos 

programação especial - 28 de maio

18h — Cinema na Unidade Móvel Educacional 
19h — Sorteio de 10 geladeiras e 20 ventiladores para clientes cadastrados na Tarifa Social, mediante troca 
 

SÃO GABRIEL DO OESTE 

26 a 28 de maio 
Local: CRAS São Gabriel do Oeste, na Rua das Anhumas, 499, Jardim Gramado 
Horário: 7h às 11h e 13h às 17h 

Cadastro na Tarifa Social 
Troca de lâmpadas 
Distribuição de materiais educativos 
26 e 27 de maio 
Local: E.M. Arlindo Tonon, na Rua Francisco Milani, 1130, Bairro Milani 
Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h 

Palestras na Unidade Móvel Educacional com orientações e distribuição de materiais educativos 
28 de maio 
Local: Praça do Bairro Milani, na Avenida Santo Antônio, Bairro Milani 

18h — Cinema na Unidade Móvel Educacional 
19h — Sorteio de 10 geladeiras e 20 ventiladores para clientes cadastrados na Tarifa Social, mediante troca 

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