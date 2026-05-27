Trabalhador rural morre após golpe de foice em fazenda de Camapuã

O trabalhador rural Dalvino Suliano Nogueira, de 54 anos, morreu após ser atingido com um golpe de foice na cabeça em uma fazenda na zona rural de Camapuã, na noite desta segunda-feira (25). Natural de Costa Rica, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O golpe atingiu a parte de trás da cabeça da vítima e causou uma fratura no crânio. Dalvino foi levado por um funcionário da fazenda Boa Sorte até o hospital do município, onde morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Segundo o site MS Todo Dia, o principal suspeito do crime é outro trabalhador da propriedade rural. Segundo testemunhas, o homem permaneceu na fazenda após a agressão, mas fugiu antes da chegada da polícia. Ele teria levado pertences pessoais e animais que mantinha no local.

Um morador vizinho relatou ter visto um veículo deixando a propriedade durante a noite, porém não conseguiu identificar quem conduzia o automóvel por causa da baixa visibilidade na região.

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