Investigado por série de crime contra ex-companheira é preso na Moreninha

Homem, de 30 anos, investigado por uma série de crimes violentos contra a ex-companheira, de 29 anos, na região da Moreninha, em Campo Grande, foi preso na manhã desta terça-feira, dia 26, após tentar fugir por uma área de mata densa na própria região ao ver a viatura da Polícia Civil.

Os agentes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) realizaram cerco e incursão a pé para localizar e prender o investigado com auxílio da Guarda Civil Metropolitana.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam uma sequência de agressões físicas, ameaças e descumprimento de medidas protetivas. O primeiro caso registrado ocorreu em outubro de 2025, quando a vítima, então grávida de quatro semanas, foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo dentro de uma residência na Vila Moreninha III.

Utilizando uma nova linha telefônica para tentar burlar a fiscalização, ele enviou mensagens de texto com explícitas ameaças de morte, afirmando que pessoas ligadas a ele a matariam caso ele fosse preso, demonstrando desdém pelas leis ao pontuar que “não ligava para denúncias” e que “ficaria pouco tempo na cadeia”.

Conforme a polícia, as intimidações continuaram mesmo durante o período em que ele utilizava monitoramento eletrônico. A Deam informou que a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade das ameaças e da reincidência do investigado.

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