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Saúde

Drive-thru da gripe termina com mais de 10 mil vacinados na Capital

Ação da SES no Corpo de Bombeiros facilitou acesso à vacina contra Influenza durante nove dias de atendimento

26 maio 2026 - 17h12Taynara Menezes
Ao todo, foram aplicadas 10.130 doses da vacinaAo todo, foram aplicadas 10.130 doses da vacina   (Foto: SES)

Mais de 10 mil pessoas foram vacinadas contra a Influenza durante a campanha em sistema drive-thru realizada pela SES em Campo Grande. A mobilização terminou neste domingo (24) após nove dias de funcionamento no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar.

Ao todo, foram aplicadas 10.130 doses da vacina. A estratégia foi adotada em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias em Mato Grosso do Sul e buscou facilitar o acesso da população à imunização com atendimento em horários ampliados, incluindo os fins de semana.

O drive-thru atendeu pessoas a partir dos 6 meses de idade, tanto em veículos quanto pedestres, e registrou grande movimento ao longo da campanha. Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, a adesão reforça a importância de ações alternativas para ampliar a cobertura vacinal.

“A grande procura registrada durante a mobilização reforça a conscientização da população sobre a importância da imunização”, afirmou.

A estrutura foi montada com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e contou com equipes responsáveis pela aplicação das doses e organização do atendimento. Mesmo com o encerramento da ação especial, a vacinação contra a gripe continua disponível nas unidades de saúde dos municípios para toda a população acima de 6 meses.

Segundo a SES, a vacina é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela Influenza, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

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