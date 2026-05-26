Energisa oferece descontos de até 98% para renegociação de dívidas em MS

Clientes da Energisa em Mato Grosso do Sul podem renegociar dívidas com descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes por meio da campanha “Negocia Energisa”. A ação foi lançada pelo Grupo Energisa como alternativa para consumidores que ficaram de fora do programa federal Desenrola 2.0, que não contempla distribuidoras de energia elétrica.

Além do atendimento digital pelo WhatsApp e aplicativo Energisa On, a concessionária realiza até quinta-feira (28) um mutirão presencial em parceria com o Procon Estadual para formalizar acordos e orientar consumidores sobre as condições de pagamento.

Segundo a empresa, as negociações são voltadas para todos os perfis de clientes, com foco em pessoas físicas, produtores rurais e microempreendedores. Os pagamentos podem ser feitos via Pix, cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelados, conforme o tempo de atraso das contas.

A campanha já atrai consumidores em busca de regularização financeira. O prestador de serviços Pedro Moraes afirmou que conseguiu negociar quatro contas de energia em atraso com parcelas compatíveis com o orçamento familiar.

De acordo com o gerente comercial da Energisa MS, Guilherme Paraná, a iniciativa busca ampliar as possibilidades de acordo e facilitar a reorganização financeira dos consumidores sul-mato-grossenses.

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