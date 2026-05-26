Homem é preso suspeito de ameaçar adolescente para retirar denúncia em MS

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem, de 62 anos, investigado por ameaçar uma adolescente de 13 anos e a mãe dela em Itaquiraí. Segundo as investigações, o suspeito teria tentado intimidar as vítimas para que retirassem uma denúncia registrada anteriormente contra ele.

De acordo com a apuração, o homem já era investigado em outro procedimento relacionado a crime contra a dignidade sexual envolvendo a adolescente. Após tomar conhecimento do registro policial, ele teria abordado a vítima no caminho para a escola e exigido que a família desistisse da denúncia.

Conforme o boletim de ocorrência, o investigado também teria ameaçado matar a adolescente e a mãe caso o caso não fosse retirado da polícia. A família relatou medo diante das intimidações, principalmente porque o suspeito mora próximo à residência das vítimas.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida autorizada pela Justiça e cumprida pela Delegacia de Itaquiraí.

A corporação informou que crimes praticados contra crianças e adolescentes, especialmente com tentativa de intimidação de vítimas e testemunhas, serão tratados com prioridade nas investigações.

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