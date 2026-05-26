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Suspeito de incitar violência contra animais e homossexuais é investigado em MS

Polícia Civil abriu um inquérito e ouviu o depoimento do investigado, que confessou as postagens

26 maio 2026 - 14h12Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de BrasilândiaDelegacia de Polícia Civil de Brasilândia   (Divulgação/PCMS)

Morador de Brasilândia é investigado por realizar postagens com inicitação de violência contra animais e declarações ofensivas e discriminatórias contra negros e homossexuais.

A Polícia Civil informou nesta terça-feira, dia 26, que instaurou um inquérito para apurar a conduta do suspeito nas redes sociais, que culmina em crimes como apologia ao crime ou criminoso, incitação ao crime e incitação ou induzimento à discriminação.

Durante a apuração, foram ouvidos o comunicante e o suspeito, sendo que este confessou a autoria das postagens realizadas em seu perfil pessoal na plataforma Facebook. Diante dos elementos colhidos, o indivíduo foi indiciado pelos crimes.

A Polícia Civil reforça que manifestações que incentivem violência, disseminem ódio ou promovam discriminação serão rigorosamente apuradas, especialmente quando praticadas em redes sociais e meios de ampla divulgação.

As investigações foram concluídas e os autos encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências cabíveis.

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