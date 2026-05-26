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Atenção, produtores: prazo para declaração de rebanho termina na segunda-feira

Apenas 63,27% dos pecuaristas regularizaram a situação junto à Iagro; atraso pode gerar multas e bloqueio da GTA

26 maio 2026 - 14h22Taynara Menezes
A declaração pode ser feita gratuitamente de forma online pelo sistema e-SANIAGROA declaração pode ser feita gratuitamente de forma online pelo sistema e-SANIAGRO   (Foto: Divulgação)

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul têm até a próxima segunda-feira, 1º de junho, para realizar a Declaração Semestral de Rebanho e a Atualização Cadastral junto à Iagro. Até esta terça-feira (26), somente 63,27% dos produtores haviam cumprido a obrigação sanitária no Estado.

Os menores índices de adesão estão em importantes regiões produtoras. Em Dourados, apenas 49,23% dos produtores regularizaram a situação. Já em Maracaju, o percentual é de 48,76%, ambos abaixo da média estadual.

A campanha é obrigatória para todos os produtores com saldo de animais, independentemente do tamanho da propriedade. Quem não cumprir o prazo poderá sofrer penalidades, como multas, bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias que afetam o transporte e a comercialização dos animais.

A declaração pode ser feita gratuitamente de forma online pelo sistema e-SANIAGRO ou presencialmente em qualquer unidade local da Iagro. Durante o procedimento, o produtor deve atualizar informações da propriedade e do rebanho, incluindo endereço, contatos, coordenadas geográficas, registro de nascimentos, mortes e saldo das espécies acompanhadas pela agência.

A Iagro também orienta os produtores a aproveitarem o período para registrar a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses. O prazo para esse registro segue até 30 de junho.

Para tirar dúvidas sobre o procedimento, a agência disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (67) 99875-3796.

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