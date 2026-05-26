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Kartódromo de Campo Grande caminha para ter nova pista e reabertura em junho

A expectativa era para finalização das obras no dia 26 de maio, mas chuvas recentes atrasaram entrega

26 maio 2026 - 14h55Vinicius Costa    atualizado em 26/05/2026 às 15h07
Recapeamento da pista do kartódromo segue a todo vaporRecapeamento da pista do kartódromo segue a todo vapor   (Divulgação/FAMS)

O Kartódromo Ayrton Senna, em Campo Grande, está passando por um período de obras e restruturação na pista para voltar a receber eventos de automobilismo a nível estadual e nacional.

A principal mudança é no recapamento dos 930 metros de pista, que, inclusive, seria entregue nesta terça-feira, dia 26, no entanto, devido as recentes chuvas, a finalização e a entrega precisaram ser adiadas e a expectativa é que a 'nova pista' seja entregue no dia 12 de junho.

Ao JD1 Notícias, Fábio Bianchi, diretor de kart da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul, as melhorias já vinham sendo executadas aos poucos, há mais de um ano, mas em maio, se intensificaram a ponto de fechar o kartódromo para acelerar a finalização do recapeamento.

Para ele, essa restruturação se trata de 'um sonho de muitos anos, não só da federação, mas de todos os atletas que praticam esporte em Campo Grande e no Estado'.

"Nós temos diversos clubes como em Mundo Novo, Itaquirai, Costa Rica, que tem um clube muito forte de kart e em Ponta Porã. A capital sempre foi um centro desses pilotos virem se reunir quando gera os campeonatos estaduais. É um sonho nosso desde 30 anos atrás", disse.

Bianchi acredita que com o novo cenário do automobilismo em diversas categorias, e como Campo Grande já foi celeiro de grandes pilotos, é possível investir em novos pilotos que estão querendo ingressar na área.

Ele também explicou para a reportagem há um projeto para criação de escolinha da Confederação Brasileira de Automibilismo na cidade e com o projeto ambicioso, a ideia é trazer novamente campeonatos nacionais, como a Copa Centro-Oeste, que já foi sediada no passado em Campo Grande.

O investimento foi pesado e contou com auxílio do Governo de Mato Grosso do Sul com apoio do deputado federal Beto Pereira.

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