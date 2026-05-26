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Casal suspeito de furtar motocicletas é preso em flagrante em Campo Grande

Polícia encontrou moto furtada, peças desmontadas e porções de maconha

26 maio 2026 - 14h38Vinicius Costa
Uma das motocicletas recuperadas pela DefurvUma das motocicletas recuperadas pela Defurv   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (25), um casal suspeito de envolvimento em furtos de motocicletas na região central de Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), com apoio da Agetran.

As investigações começaram após uma sequência de furtos de motos registrados na Capital. Durante o monitoramento, os policiais identificaram um GM/Corsa Classic que seria utilizado para dar apoio logístico aos crimes e localizaram os suspeitos em uma residência no Bairro Jardim Nhanhá.

No imóvel, os investigadores encontraram peças de motocicletas desmontadas e uma Honda/CG 125 Fan ES furtada recentemente nas proximidades do Shopping Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, a moto havia sido escondida em via pública para dificultar a localização pelas equipes policiais.

Também foram apreendidos um celular, porções de maconha e o veículo utilizado nas ações criminosas. Em depoimento, o suspeito identificado pelas iniciais G.S.W. confessou participação nos furtos e afirmou que agia com a companheira, utilizando chave falsa, conhecida como “mixa”.

O casal foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante emprego de chave falsa, concurso de pessoas e porte de droga para consumo pessoal. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

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