Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

Bebê é internado com lesões e mãe é investigada por agressão em Nova Andradina

Foram constatada lesões, incluindo fratura em região da cabeça, hematomas no couro cabeludo, equimoses e hematomas na região dos olhos

26 maio 2026 - 15h40Vinicius Costa
Viatura da Polícia Civil no Hospital Regional de Nova AndradinaViatura da Polícia Civil no Hospital Regional de Nova Andradina   (Jornal da Nova)

Bebê, de 7 meses, foi internado no Hospital Regional de Nova Andradina com sinais compatíveis a agressões nesta terça-feira, dia 26, e a mãe foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Antes de ser levada para a unidade hospitalar, a criança apresentou vômito com sangue e enquanto era encaminhada, teria tido um edema na cabeça e hematomas.

Segundo o site Jornal da Nova, no hospital, foram constatada lesões, incluindo fratura em região da cabeça, hematomas no couro cabeludo, equimoses e hematomas na região dos olhos, além de lesões em outros partes do corpo.

Ainda conforme o site, em outra ocasião, o bebê já teria sido levado para Campo Grande apresentando uma lesão hepática, supostamente ocasionada por queda de um martelo na barriga da vítima.

Com esse histórico e as lesões atuais durante o atendimento, a equipe do Hospital Regional acionou a Polícia Civil, que encaminhou a mulher para prestar esclarecimentos devido à suspeita de agressões contra a criança.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Investigado foi preso pela equipe da Deam
Polícia
Investigado por série de crime contra ex-companheira é preso na Moreninha
Imagem ilustrativa
Polícia
Venda de certificados escolares falsos é alvo de investigação em cidade de MS
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Polícia
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Uma das motocicletas recuperadas pela Defurv
Polícia
Casal suspeito de furtar motocicletas é preso em flagrante em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia
Polícia
Suspeito de incitar violência contra animais e homossexuais é investigado em MS
Polícia Federal faz nova operação
Polícia
PF mira esquema de contrabando de cigarros eletrônicos em Campo Grande
Doblo ficou bastante danificado no acidente
Polícia
Acidente entre carros deixa um capotado em avenida de Sidrolândia
Foto: Reprodução / CNN Brasil
Polícia
PF prende chefe do PCC que foi beneficiado por decisão de desembargador de MS
Divulgação / PMMS
Interior
PM usa spray de pimenta para separar briga entre jovem e idoso em Nova Alvorada do Sul
Investigado foi preso durante cumprimento de mandado de prisão
Polícia
Investigado por homicídio e ataque a tiros é preso em Iguatemi

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital