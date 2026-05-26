Bebê é internado com lesões e mãe é investigada por agressão em Nova Andradina

Bebê, de 7 meses, foi internado no Hospital Regional de Nova Andradina com sinais compatíveis a agressões nesta terça-feira, dia 26, e a mãe foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Antes de ser levada para a unidade hospitalar, a criança apresentou vômito com sangue e enquanto era encaminhada, teria tido um edema na cabeça e hematomas.

Segundo o site Jornal da Nova, no hospital, foram constatada lesões, incluindo fratura em região da cabeça, hematomas no couro cabeludo, equimoses e hematomas na região dos olhos, além de lesões em outros partes do corpo.

Ainda conforme o site, em outra ocasião, o bebê já teria sido levado para Campo Grande apresentando uma lesão hepática, supostamente ocasionada por queda de um martelo na barriga da vítima.

Com esse histórico e as lesões atuais durante o atendimento, a equipe do Hospital Regional acionou a Polícia Civil, que encaminhou a mulher para prestar esclarecimentos devido à suspeita de agressões contra a criança.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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