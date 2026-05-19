Menu
Menu Busca terça, 19 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Esportes

Campo-grandense precisa de R$ 6 mil para disputar Mundial de Kickboxing na Itália

Sem apoio financeiro, Bruna Marques Lorentz faz campanha para garantir participação na competição internacional

19 maio 2026 - 15h23Vinicius Costa
Bruna Lorentz pode representar MS no Mundial de KickboxingBruna Lorentz pode representar MS no Mundial de Kickboxing   (Arquivo Pessoal)

Bruna Marques Lorentz, de 16 anos, jovem atleta de Campo Grande, tem o sonho de disputar o Mundial de Kickboxing, entre 18 a 27 de setembro, na cidade de Veneza, na Itália. Porém, existe um obstáculo bem complicado: arrecadar os R$ 6 mil da taxa de hospedagem e passagem aérea até o dia 25 de maio.

A convocação para a competição internacional foi feita pela Confederação Brasileira de Kickboxing e caso o pagamento não se concretize, Bruna ficará de fora e perderá a oportunidadede de ser a representante de Mato Grosso do Sul no torneio.

Para o JD1 Notícias, a atleta explicou que existe uma dificuldade por não ter patrocínio e ficar sem apoio. Mas mesmo com esse cenário de dúvida, Lorentz ficou animada com a possibilidade ao receber a convocação. "Foi incrível, porque nunca imaginei que chegaria num nível tão grande assim".

Ela contou que iniciou sua trajetória aos 8 anos, mas que nunca imaginou que um dia fosse competir. A primeira luta oficial da carreira aconteceu há quatro anos, quando ela tinha 12 anos, em 2022, mas no Muay Thai e em 2024 ela migrou para o Kickboxing.

Desde que iniciou na categoria, ela soma 21 lutas com 19 vitórias, passando a ser a atual número 1 no ranking nacional na categoria até 55 quilos. E todo esse esforço segue com treinamentos intensos no Centro de Treinamento Lubacheski, no bairro Caiçara, em Campo Grande.

Em relação ao Mundial de Kickboxing, Bruna detalhou que neste primeiro momento, o importante é realizar o pagamento inicial de R$ 6 mil até o dia 25 de maio, que vai contribuir diretamente para a hospedagem e passagem área. O total das despesas deve chegar aos R$ 18 mil.

Como está sem patrocínio, a atleta busca outras maneiras de arrecadar o recurso, como uma rifa de mil números e cada um custa R$ 10 - o prêmio é de R$ 300. A jovem disponibilizou o contato para quem quiser adquirir: (67) 99341-8248.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo
Esportes
Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti
Esportes
Vai ter Neymar? Ancelotti anuncia convocados do Brasil nesta segunda
Atleta durante o jogo - Foto: Vinícius Santos / JD1
Esportes
Com apoio da Unimed, Circuito Speed Pong reúne atletas de MS em Campo Grande
Dorival Júnior
Esportes
Dorival Júnior volta ao São Paulo após saída de Roger Machado
Ancelotti teve contrato renovado até 2030
Esportes
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030
Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti define lista que pode decidir futuro de jogadores na seleção
Danielzinho foi destaque na competição
Esportes
Gabrielzinho leva dois ouros e Brasil vai ao pódio 19 vezes em Berlim
Tiro com arco e flecha vive melhor momento no MS
Esportes
De desconhecido a destaque nacional, tiro com arco vive expansão em MS
Canoísta baiano leva medalha no C1 500m
Esportes
Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria
FIFA anunciou a novidade
Esportes
Fifa confirma festas de abertura no México, Canadá e EUA para a Copa

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos