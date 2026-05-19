Campo-grandense precisa de R$ 6 mil para disputar Mundial de Kickboxing na Itália

Bruna Marques Lorentz, de 16 anos, jovem atleta de Campo Grande, tem o sonho de disputar o Mundial de Kickboxing, entre 18 a 27 de setembro, na cidade de Veneza, na Itália. Porém, existe um obstáculo bem complicado: arrecadar os R$ 6 mil da taxa de hospedagem e passagem aérea até o dia 25 de maio.

A convocação para a competição internacional foi feita pela Confederação Brasileira de Kickboxing e caso o pagamento não se concretize, Bruna ficará de fora e perderá a oportunidadede de ser a representante de Mato Grosso do Sul no torneio.

Para o JD1 Notícias, a atleta explicou que existe uma dificuldade por não ter patrocínio e ficar sem apoio. Mas mesmo com esse cenário de dúvida, Lorentz ficou animada com a possibilidade ao receber a convocação. "Foi incrível, porque nunca imaginei que chegaria num nível tão grande assim".

Ela contou que iniciou sua trajetória aos 8 anos, mas que nunca imaginou que um dia fosse competir. A primeira luta oficial da carreira aconteceu há quatro anos, quando ela tinha 12 anos, em 2022, mas no Muay Thai e em 2024 ela migrou para o Kickboxing.

Desde que iniciou na categoria, ela soma 21 lutas com 19 vitórias, passando a ser a atual número 1 no ranking nacional na categoria até 55 quilos. E todo esse esforço segue com treinamentos intensos no Centro de Treinamento Lubacheski, no bairro Caiçara, em Campo Grande.

Em relação ao Mundial de Kickboxing, Bruna detalhou que neste primeiro momento, o importante é realizar o pagamento inicial de R$ 6 mil até o dia 25 de maio, que vai contribuir diretamente para a hospedagem e passagem área. O total das despesas deve chegar aos R$ 18 mil.

Como está sem patrocínio, a atleta busca outras maneiras de arrecadar o recurso, como uma rifa de mil números e cada um custa R$ 10 - o prêmio é de R$ 300. A jovem disponibilizou o contato para quem quiser adquirir: (67) 99341-8248.

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