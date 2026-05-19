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Prefeitura segue atendendo famílias atingidas por temporal de granizo em Deodápolis

Conforme o Decreto nº 177/2026, assinado pelo prefeito Jean Carlos Silva Gomes, foi declarada "Situação de Emergência" no município pelo prazo de 180 dias

19 maio 2026 - 14h54Vinícius Santos
Divulgação / PrefeituraDivulgação / Prefeitura  

Um forte temporal atingiu o município de Deodápolis no sábado (17), provocando destruição em diferentes pontos da cidade. A chuva veio acompanhada de granizo de grande intensidade, com pedras de gelo que danificaram telhados, veículos e também comprometeram serviços essenciais.

De acordo com a prefeitura, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura seguem realizando vistorias nas residências das famílias já cadastradas no distrito de Lagoa Bonita, com o objetivo de viabilizar a entrega de telhas disponibilizadas pelo município.

Neste momento, os atendimentos estão sendo feitos por etapas, com prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade. As equipes percorrem os endereços cadastrados para avaliar os danos e dar continuidade aos levantamentos necessários para que a entrega de materiais ocorra o mais rápido possível.

A prefeitura também informou que segue realizando novos cadastros e disponibilizando lonas para minimizar os prejuízos causados pelas chuvas.

Contato da Assistência Social (WhatsApp):

- (67) 3448-2969
- (67) 99613-5735

DECRETO DE EMERGÊNCIA

Conforme o Decreto nº 177/2026, assinado pelo prefeito Jean Carlos Silva Gomes, fica declarada “Situação de Emergência” pelo prazo de 180 dias.

O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

O documento também autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, além da realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada.

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