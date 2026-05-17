Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste

Uma criança de 2 anos foi morta durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O atentado aconteceu em uma conveniência localizada na rua Indianápolis e outras pessoas que estavam no grupo também foram baleadas.

Conforme as informações preliminares apuradas, criminosos efetuaram diversos disparos no local, atingindo as vítimas. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde dos demais feridos não foi informado até o momento.

Após o crime, diversas equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), incluindo militares do BPChoque, além da Polícia Civil, realizaram buscas para localizar os envolvidos no ataque.

Durante as diligências, uma equipe da Força Tática do 9º BPM conseguiu abordar suspeitos envolvidos no caso. Ao todo, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens e duas mulheres. Entre os detidos estaria o atirador apontado como responsável pelos disparos.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus PT 140 Pro calibre .40, um carregador de pistola, uma munição calibre .40, R$ 440 em dinheiro, três aparelhos celulares, uma caminhonete Fiat Toro de cor vinho e uma motocicleta Honda Bross 160 vermelha.

Os suspeitos foram encaminhados ao CEPOL (Centro Especializado de Polícia Integrada), da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades policiais.

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