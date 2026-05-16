Homem aparece com faca no trabalho da ex e acaba preso em Dourados

Um homem foi preso neste sábado (16), em Dourados, após ir armado com uma faca até o local de trabalho da ex-esposa e fazer ameaças. O caso foi atendido pela Polícia Militar durante ações da “Operação Pro Via Vidas II”.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao estabelecimento comercial procurando pela ex-companheira. No balcão, ele foi atendido por uma colega da vítima e pediu um salgado. Durante o atendimento, a funcionária percebeu que o homem estava com uma faca e, em determinado momento, chegou a empunhar a arma.

Assustada, a atendente saiu rapidamente do local e foi até os fundos do comércio, onde a ex do suspeito trabalhava. Ela alertou a colega dizendo, “Amiga, seu ex está aí e está com uma faca, não vai, não vai...”.

Ainda conforme a ocorrência, o homem teria feito ameaças contra a ex-esposa, afirmando que iria “pegar” a vítima e que “quem intervir vai sobrar também”.

Após as denúncias, equipes da Polícia Militar realizaram diligências e localizaram o suspeito em um imóvel localizado na rua Edgar Xavier de Matos, no bairro Jardim Itália.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a faca apreendida no caso.

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