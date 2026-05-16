Faccionado foragido morre após confronto com a Força Tática em Três Lagoas

Um homem identificado como Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (15) após confronto com equipes da Força Tática no condomínio Engenheiro Alexander, no conjunto habitacional Orestinho, em Três Lagoas.

Conhecido pelos apelidos “FB” e “C4”, Fabrício era considerado foragido da Justiça. Segundo a Polícia Militar, ele teria apontado uma arma para os policiais durante tentativa de abordagem.

O homem foi baleado, desarmado e socorrido pela própria equipe policial até o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

De acordo com a PM, Fabrício tinha passagens por homicídio, associação criminosa, sequestro, cárcere privado, ameaça e tráfico de drogas no estado de Mato Grosso. Ele também era apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ainda conforme a polícia, havia contra ele um mandado expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior. O suspeito estava foragido após regressão cautelar de regime relacionada a uma condenação por homicídio qualificado, com mais de 12 anos de pena a cumprir em regime fechado.

As informações policiais indicam ainda que ele teria participado de um chamado “tribunal do crime” em 2019. O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia.

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