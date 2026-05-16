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Soldado do Exército é sequestrado a caminho do quartel em Ponta Porã

Militar conseguiu ligar para relatar que havia sido capturado antes de ter o celular desligado por sequestrador

16 maio 2026 - 10h52Sarah Chaves, com Ponta Porã News
Kauan Giovani Kauan Giovani   (Reprodução)

O soldado do Exército Kauan Giovani Nunes dos Santos foi sequestrado na manhã desta quinta-feira (15), em Ponta Porã, enquanto seguia a pé para o quartel. O caso mobiliza forças de segurança na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo informações repassadas à polícia, o militar conseguiu fazer uma ligação por volta das 6h52 informando que havia sido capturado. Durante a chamada, no entanto, o sequestrador teria mandado que ele desligasse o celular.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias apontam que Kauan foi abordado no trajeto entre a residência onde mora e o quartel do Exército. A localização da casa do soldado foi compartilhada entre as equipes que participam das buscas.

Além da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar também realizam diligências na região. Até o momento, maiores detalhes sobre o caso não foram divulgados para não comprometer as investigações. Informações que possam ajudar podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 190 ou 197.
 

 

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