Soldado do Exército é sequestrado a caminho do quartel em Ponta Porã

O soldado do Exército Kauan Giovani Nunes dos Santos foi sequestrado na manhã desta quinta-feira (15), em Ponta Porã, enquanto seguia a pé para o quartel. O caso mobiliza forças de segurança na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo informações repassadas à polícia, o militar conseguiu fazer uma ligação por volta das 6h52 informando que havia sido capturado. Durante a chamada, no entanto, o sequestrador teria mandado que ele desligasse o celular.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias apontam que Kauan foi abordado no trajeto entre a residência onde mora e o quartel do Exército. A localização da casa do soldado foi compartilhada entre as equipes que participam das buscas.

Além da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar também realizam diligências na região. Até o momento, maiores detalhes sobre o caso não foram divulgados para não comprometer as investigações. Informações que possam ajudar podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 190 ou 197.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também