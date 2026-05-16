Semana Nacional dos Museus terá programação gratuita em Campo Grande

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) participa da 24ª Semana Nacional dos Museus, entre os dias 18 e 24 de maio, com programação gratuita em Campo Grande e outros espaços culturais do Estado.

A abertura será no dia 18 de maio, às 18h30, no Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), com entrega de certificados aos museus cadastrados no Sistema Estadual de Museus (SIEM-MS), exibição do filme Alma do Brasil e abertura da exposição “MS Memórias Audiovisuais”.

A programação inclui oficinas, encontros, debates, visitas guiadas e exposições em unidades da FCMS e instituições parceiras.

Entre as atividades está a oficina “Tecendo Sentidos – O Espaço como Experiência Cultural”, no dia 19 de maio, no MIS-MS. A ação aborda museografia, curadoria e mediação cultural e será conduzida por Renan Reis, gerente de Políticas Públicas e Promoção Cultural da FCMS.

A Casa Amarela – Ateliê também integra a programação com a exposição “Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a arte de unir mundos”, além de oficinas e atividades de arteterapia durante o mês de maio.

Outro destaque é a exposição do acervo pessoal do professor Roberto Figueiredo, com objetos, pinturas e fotografias ligados à história e cultura de Mato Grosso do Sul.

Confira a programação

18 de maio (segunda-feira)

18h30 | MIS-MS

• Abertura oficial da 24ª Semana Nacional dos Museus

• Entrega de certificados aos museus cadastrados no SIEM-MS

• Exibição do filme Alma do Brasil

• Abertura da exposição “MS Memórias Audiovisuais”

19 de maio (terça-feira)

09h às 11h | 13h30 às 16h30 | MIS-MS

• Oficina “Tecendo Sentidos – O Espaço como Experiência Cultural”

18h às 22h | Campo Grande

• Museu José Antônio Pereira

• Aspectos gerais dos museus em Campo Grande e na Europa

21 de maio (quinta-feira)

18h às 22h

• Acervo Histórico, Cultural e Artístico do Prof. Roberto Figueiredo

• Casa-Quintal Manoel de Barros

• MuArq – Museu Arqueológico

22 de maio (sexta-feira)

18h às 22h

• Museu e Patrimônio Cultural

• Museu Lídia Baís

18 a 22 de maio

09h às 22h

• Exposição do acervo pessoal de Roberto Figueiredo

Serviço

24ª Semana Nacional dos Museus – Mato Grosso do Sul

18 a 24 de maio de 2026

Espaços culturais de Campo Grande

️ Entrada gratuita

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