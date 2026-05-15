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Daran Junior leva samba sul-mato-grossense ao palco histórico do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro

Artista de Mato Grosso do Sul se apresenta no tradicional reduto do samba brasileiro no próximo dia 24 e prepara gravação com o grupo Vou Pro Sereno

15 maio 2026 - 14h50Taynara Menezes

O sambista sul-mato-grossense Daran Junior viverá um dos momentos mais importantes de sua carreira no próximo dia 24 de maio. Com 10 anos de trajetória consolidada no samba, o artista sobe ao palco do tradicional Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, considerado um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira e berço de grandes nomes do samba nacional.

A apresentação contará ainda com shows do grupo Caciqueando e da cantora Margarete Mendes, reunindo artistas ligados à tradição e à força do samba de raiz.

Reconhecido como um dos principais representantes do samba em Mato Grosso do Sul, Daran Junior construiu sua trajetória marcada pela autenticidade, respeito às origens do gênero e valorização da cultura brasileira. Agora, o cantor celebra a oportunidade de se apresentar em um palco histórico, responsável por revelar nomes como Zeca Pagodinho, Almir Guineto e o grupo Fundo de Quintal.

“Desde menino eu acompanhava a história do Cacique de Ramos e sonhava em um dia cantar naquele palco. Representar Mato Grosso do Sul em um lugar tão importante para o samba é emocionante e muito especial”, destacou o artista.

Além da apresentação histórica no Rio de Janeiro, Daran também prepara outro passo importante na carreira. O sambista irá gravar uma música com o grupo Vou Pro Sereno, um dos principais nomes da nova geração do samba carioca e destaque nas rodas de samba e plataformas digitais.

Para o cantor, o momento representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento do samba produzido em Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

“Levar o nome do nosso Estado para um lugar tão importante para o samba é motivo de orgulho. Espero abrir caminhos e mostrar a força da nossa música e dos artistas sul-mato-grossenses”, afirmou.

A expectativa é de que a apresentação no Cacique de Ramos marque uma nova fase na carreira de Daran Junior, ampliando sua projeção nacional e reforçando ainda mais sua trajetória dentro do samba brasileiro.

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