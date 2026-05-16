Fornada teste marca início da preparação do bolo de Santo Antônio em Campo Grande

A primeira fornada teste do tradicional bolo de Santo Antônio foi realizada na manhã deste sábado (16), na Catedral Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, em Campo Grande. A produção serve como preparação para a grande entrega do dia 13 de junho, quando cerca de 17 mil bolos de pote serão distribuídos em homenagem ao padroeiro da Capital.

A coordenadora da produção, Fernanda Correia, explicou que o teste é importante para alinhar toda a equipe antes da produção oficial. “A gente testa o ingrediente, o fornecedor, a equipe, para deixar todo mundo bem alinhado, bem preparado quanto à montagem do bolo”, afirmou.

Neste ano, além das tradicionais 3 mil alianças simbólicas escondidas nos bolos, os fiéis também vão concorrer a um par de alianças de ouro e a uma TV de 60 polegadas. A entrega dos bolos será feita em sistema drive-thru, em frente à igreja.

Segundo Fernanda, encontrar uma das alianças mantém viva a tradição ligada ao santo conhecido popularmente como casamenteiro. “Quem acha a aliança já fica esperançoso, ou vai casar, ou vai encontrar um pretendente”, disse.

Ela também destacou o envolvimento dos voluntários na preparação da festa. “O bolo de Santo Antônio já é feito com muita fé, muita devoção. Os paroquianos esperam essa época do ano para servir no bolo, para ajudar, para doar o seu tempo”, contou.

Confeiteira de formação, Fernanda participa da produção há anos e contou que conheceu a tradição após se mudar para Campo Grande. “Eu nem sabia da tradição do bolo, sinceramente eu não sabia. E eu sou confeiteira de formação e vim parar numa igreja que faz o bolo de Santo Antônio. Para mim é muito gratificante”, afirmou.

Os convites para o bolo já começaram a ser vendidos na secretaria paroquial e também após as missas realizadas na Catedral. Segundo a organização, a procura costuma ser alta e os bilhetes podem se esgotar antes da festa.

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