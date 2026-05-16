Menu
Menu Busca sábado, 16 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Cidade

Fornada teste marca início da preparação do bolo de Santo Antônio em Campo Grande

Tradicional ação da Catedral vai distribuir milhares de bolos de pote no dia 13 de junho, em sistema drive-thru

16 maio 2026 - 10h33Sarah Chaves e Vinicius Santos
Os convites para o bolo já começaram a ser vendidos na secretaria paroquial Os convites para o bolo já começaram a ser vendidos na secretaria paroquial   (Vinicius Santos)

A primeira fornada teste do tradicional bolo de Santo Antônio foi realizada na manhã deste sábado (16), na Catedral Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, em Campo Grande. A produção serve como preparação para a grande entrega do dia 13 de junho, quando cerca de 17 mil bolos de pote serão distribuídos em homenagem ao padroeiro da Capital.

A coordenadora da produção, Fernanda Correia, explicou que o teste é importante para alinhar toda a equipe antes da produção oficial. “A gente testa o ingrediente, o fornecedor, a equipe, para deixar todo mundo bem alinhado, bem preparado quanto à montagem do bolo”, afirmou.

Neste ano, além das tradicionais 3 mil alianças simbólicas escondidas nos bolos, os fiéis também vão concorrer a um par de alianças de ouro e a uma TV de 60 polegadas. A entrega dos bolos será feita em sistema drive-thru, em frente à igreja.

Segundo Fernanda, encontrar uma das alianças mantém viva a tradição ligada ao santo conhecido popularmente como casamenteiro. “Quem acha a aliança já fica esperançoso, ou vai casar, ou vai encontrar um pretendente”, disse.

Ela também destacou o envolvimento dos voluntários na preparação da festa. “O bolo de Santo Antônio já é feito com muita fé, muita devoção. Os paroquianos esperam essa época do ano para servir no bolo, para ajudar, para doar o seu tempo”, contou.

Confeiteira de formação, Fernanda participa da produção há anos e contou que conheceu a tradição após se mudar para Campo Grande. “Eu nem sabia da tradição do bolo, sinceramente eu não sabia. E eu sou confeiteira de formação e vim parar numa igreja que faz o bolo de Santo Antônio. Para mim é muito gratificante”, afirmou.

Os convites para o bolo já começaram a ser vendidos na secretaria paroquial e também após as missas realizadas na Catedral. Segundo a organização, a procura costuma ser alta e os bilhetes podem se esgotar antes da festa.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/PCMS
Cidade
Homem é preso após transformar casa em depósito de lixo no Zé Pereira
 Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Foto: TJMS
Justiça
TJ transfere atendimentos de desembargadores para o CIJUS durante reforma de gabinetes
Homem pega 10 anos de prisão por tentativa de homicídio a tiros em Campo Grande
Justiça
Homem pega 10 anos de prisão por tentativa de homicídio a tiros em Campo Grande
MP firma TAC após desmatamento ilegal de quase 100 hectares no Pantanal
Cidade
MP firma TAC após desmatamento ilegal de quase 100 hectares no Pantanal
Michel Teló se apresenta sábado de graça no Parque das Nações Indigenas
Cultura
Show de Michel Teló e peça com Débora Falabella são destaques do fim de semana na Capital
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJ mantém condenação de avô acusado de abusar da neta de 7 anos em Campo Grande
Leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível
Transparência
TJMS já arrecadou R$ 13,8 milhões com leilões de veículos apreendidos em 2026
Foto: Jonatas Bis/JD1
Cidade
Projeto aprovado no Congresso permite subsídio para baixar tarifa de ônibus
Foto: PMCG
Cidade
Festa do Queijo começa nesta sexta com shows e entrada gratuita em Rochedinho
Divulgação / Assessoria / Saul Schramm/Secom-MS
Polícia
Governo de MS anuncia pacote com mais de 500 viaturas para forças policiais

Mais Lidas

Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital