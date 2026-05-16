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Homem é preso suspeito de importunação sexual contra adolescente de 14 anos em Paranaíba

Jovem passou mal e teve crises de choro na escola após o ocorrido

16 maio 2026 - 10h12Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Polícia CivilFoto: Divulgação/Polícia Civil  

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16), em Paranaíba, suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, após o episódio, a adolescente foi para a escola, mas começou a apresentar forte abalo emocional e crises de choro durante o período em que estava na instituição. Ao perceber o comportamento da estudante, a equipe escolar questionou o que havia acontecido e a jovem relatou os fatos.

Ainda conforme o registro, a direção da escola acionou os familiares da adolescente, que a acompanharam até a delegacia para registrar a denúncia e pedir providências. Após tomar conhecimento do caso, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito, que acabou preso em flagrante.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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